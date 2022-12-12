حريق يلتهم مركزا تجاريا ضخما في ضواحي موسكو

اندلع حريق في مركز تجاري، اليوم الاثنين، في مدينة بلاشيخة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وامتد الحريق على مساحة 500 مترا مربعاوعن سبب اندلاع الحريق في مركز التسوق "ستروي بارك" أفادت المعطيات الأولية بأن اشتعال النيران في مواد البناء في منطقة مكشوفة بجوار المبنى كانت وراء الحريق ومن ثم امتد الحريق إلى الطابق الأول من المركزي التجاري.