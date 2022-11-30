صافرات الإنذار تدوي في منطقتين في أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتين بأوكرانيا، اليوم الأربعاء.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت التحذيرات في منطقتي دنيبروبتروفسك خاركوف بأوكرانيا. في 23 نوفمبر الجاري، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية من دون كهرباء.