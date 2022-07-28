قوات أوكرانيا استخدمت أسلحة محظورة خلال الهجمات على دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة المضادة للأفراد، خلال الهجمات على دونيتسك. وأضاف البيان: "هاجمت الفصائل المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".