قوات كييف تعدم 39 ناشطاً موالياً لروسياً في خيرسون

أعلن متحدث الطوارئ بمقاطعة خيرسون الروسية، أن قوات كييف أعدمت 39 شخصا من أنصار روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من مدينة خيرسون، وتحضّر مشاهد ملفقة لاتهام الجيش الروسي بهذه الجريمة وقال: "تنفذ قوات الأمن الأوكرانية بقيادة "مستشارين" غربيين، إجراءات عقابية ضد سكان مدينة خيرسون، الذين لم يتم إجلاؤهم إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".