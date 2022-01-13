انفجار وحريق ضخم بمجمع صناعي في محافظة قزوين غرب طهران

اندلع حريق كبير، إثر انفجار وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.وعلمت مصادر اعلامية ، أن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.ولم يتم الإعلان بعد عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.