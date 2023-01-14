استشهاد فلسطينيين اثنين بالرصاص الإسرائيلي في جنين

قتل شابان فلسطينيان بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سياره قرب بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم السبت، حسبما أكدت السلطات الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) قتلا "برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين".