طائرة مسيرة كورية شمالية تخترق منطقة محظورة حول المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية

أكد مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة أطلقتها كوريا الشمالية حلقت لفترة وجيزة فوق منطقة حظر جوي تم تحديدها للأمن بالقرب من المكتب الرئاسي في سول.