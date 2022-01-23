سماع إطلاق نار كثيف في معسكر الجيش الرئيسي بعاصمة بوركينا فاسو

قال شاهد اليوم الأحد، إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيسي في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وبدأ إطلاق النار في معسكر سانجولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، فجر اليوم الأحد وقال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو إنه سمع أيضا إطلاق النار ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.