أوكرانيا تؤكد أن روسيا شنت 18 غارة جوية خلال 24 ساعة
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أوكرانيا تؤكد أن روسيا شنت 18 غارة جوية خلال 24 ساعة

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العرب اليوم - أوكرانيا تؤكد أن روسيا شنت 18 غارة جوية خلال 24 ساعة

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كييف ـ العرب اليوم

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن روسيا شنت 18 غارة جوية على أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن القوات الروسية شنت أيضا أربع ضربات صاروخية.

كما شنت القوات الروسية هجوماً على العاصمة الأوكرانية كييف ليل الأربعاء/الخميس، بعد أن قصفت مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.

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أوكرانيا تؤكد أن روسيا شنت 18 غارة جوية خلال 24 ساعة أوكرانيا تؤكد أن روسيا شنت 18 غارة جوية خلال 24 ساعة



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