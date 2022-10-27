أوكرانيا تؤكد أن روسيا شنت 18 غارة جوية خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن روسيا شنت 18 غارة جوية على أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن القوات الروسية شنت أيضا أربع ضربات صاروخية.

كما شنت القوات الروسية هجوماً على العاصمة الأوكرانية كييف ليل الأربعاء/الخميس، بعد أن قصفت مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.