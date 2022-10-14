شهيدان وعدة إصابات برصاص الاحتلال في جنين

استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وفي مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

وكان الناطق باسم الجيش قال مسبقاً إن "قوات الجيش تنفذ نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين".