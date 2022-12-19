 قتيلان بإطلاق نار في أحد مقاهي العاصمة اليونانية

لقي رجلان مصرعهما وأصيبت امرأة بعدما أطلق رجل مجهول النار في مقهى بأثينا، في حادث مرتبط على ما يبدو بتصفية حسابات بين العصابات الإجرامية، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية.

نشر التلفزيون العام اليوناني ERT لقطات فيديو وثقتها كاميرا مراقبة للحظة الهجوم، الذي وقع مساء الأحد في مقهى مزدحم بالزوار في منطقة نيا سميرني بالعاصمة اليونانية، حيث اقترب شخص مجهول يرتدي قناعا طبيا وغطاء رأس، من إحدى الطاولات الواقعة على الرصيف وفتح النار على الجالسين وراءها، قبل أن يلوذ بالفرار.