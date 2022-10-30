تدافع مميت وأكثر من 150 ضحية في كوريا الجنوبية إثر الاحتفال بالهالويين

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، مساء أمس السبت، مأساة أليمة، حيث لقي151 شخصا على الأقل، بينهم 19 أجنبيا، مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في حادث تدافع إثر الاحتفال بالهالويين.