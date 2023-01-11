بدأ سلاح الجو الروسي استخدام طائرات هليكوبتر حديثة من طراز "كا إم 52" مزودة بصواريخ "305" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن هذه المروحية يجري استخدامها على وجه الخصوص