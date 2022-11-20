أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 27 مرة خلال اليوم الماضي

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لتسجيل جرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 27 مرة خلال اليوم الماضي. وذكرت الممثلية في بيانها، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بـ115 قذيفة من مختلف العيارات خلال الـ24 ساعة الماضية.