مقتل وإصابة 21 مدنيا فى قصف روسى على دونيتسك

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قتلت 5 مدنيين وتسببت فى إصابة 16 آخرين فى قصف روسى للمنطقة وتحديداً فى باخموت، خلال الـ24 ساعة الماضية.