مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الفلسطينيين في محافظة نابلس

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الليلة، منزلا وحطموا نوافذه، في بلدة “بيت فوريك” شرق محافظة “نابلس” الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. وهاجم المستوطنون المنزل الواقع في منطقة “السهل” شمال البلدة، وحطموا زجاج سيارة بالمكان، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين في البلدة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا من مُخيم “جنين” الواقع إلى الشمال من “نابلس”