ألمانيا تُعلن استعادة 4 نساء و7 أطفال من سوريا

أعادت ألمانيا أربع نساء وسبعة أطفال إضافيين من سوريا، مؤكدة أنها أنجزت تسوية "كل الحالات المعروفة تقريبا" لأسر ألمانية في معسكرات الاعتقال "الجهادية" في هذا البلد.