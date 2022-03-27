الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع كبير للوقود ومصنع عسكري في غرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لتصليح الدبابات بالقرب من مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة.