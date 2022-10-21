4 قتلى جراء هجوم صاروخي أوكراني على معبر مدني في خيرسون

أفاد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، بارتفاع عدد القتلى إثر الهجوم الصاروخي الأوكراني على معبر مدني في خيرسون إلى أربعة أشخاص.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة منطقة خيرسون، سيرهي ييليسييف، إن شخصين قتلا وأصيب عشرة بجروح بينهم أطفال وصحفيون، بحسب معطيات أولية، نتيجة هجوم صاروخي شنه مسلحون أوكرانيون مساء الخميس على معبر مدني في خيرسون.

من جانبها أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في ست مناطق في أوكرانيا وهي كييف وأوديسا وتشيرنيغيف وبولتافا وكيروفوغراد ونيكولاييف.