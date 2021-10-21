الجيش السوداني يغلق محيط قيادته على خلفية مظاهرات جديدة مؤيدة للحكم المدني في الخرطوم

أكدت مصادر اعلامية في السودان أن الجيش أغلق الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، على خلفية مظاهرات جديدة مؤيدة للحكم المدني تشهدها اليوم الخميس العاصمة الخرطوم.ويأتي هذا الإجراء في وقت تنظم فيه في الخرطوم ومختلف ولايات السودان مظاهرات جديدة دعما للحكم المدني وتأييدا لإكمال هياكل السلطة الانتقالية وتسليم رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.

وتنظم هذه المظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد.وأمر النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، بتشكيل غرفة مركزية معنية بالإشراف والمتابعة برئاسته، بغية حماية مواكب ومظاهرات اليوم.

وقررت هذه الغرفة نشر أكثر من 40 وكيل نيابة على كافة القطاعات بالولاية، ووجهت رؤساء النيابات في جميع ولايات السودان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات