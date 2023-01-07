الاحتلال يقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة المسلحة في المخيم.وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال انسحبت من جنين، دون أن يُبلغ عن مصابين أو معتقلين، بعدما استبسل المقاومون في التصدي لهم، مما أرغمهم على المغادرة.