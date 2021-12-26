أفادت وكالتا "الأناضول" و"DPA" اليوم الأحد بأن جلسة مجلس "روسيا-الناتو" قد تتم في 12 يناير القادم ونقلت الوكالتان عن مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن هذا الموعد حدده الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي يحتل منصب رئيس المجلس وقال مصدر: "نتصل بروسيا بهذا الشأن" وذكرت الوكالتان أنه من المتوقع أن تعقد في اليوم ذاته في بروكسل جلسة لرؤساء الأركان للدول الأعضاء في حلف الناتو.

لم يصدر حتى مساء أمس السبت أي تصريح رسمي من الجانب الروسي حول مشاركته في اجتماع المجلس ونشرت روسيا في الأسبوع الماضي مشروعي اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع الدول الأعضاء في حلف الناتو. ويحتوي المشروعان بنودا حول الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا، وعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى تصل لأراضي بعضها البعض، والتخلي عن مواصلة توسع الناتو نحو الشرق، بما في ذلك على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة.