دوي ثلاثة انفجارات في منشآت البنية التحتية والطاقة في كييف

ثلاثة انفجارات وقعت اليوم الثلاثاء في منشآت البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف. وكتب كيريل تيموشينكو :"3 استهدافات أصابت منشأة تزويد الطاقة على الضفة اليسرى للمدينة". ولفت إلى أن الهجوم على منشأة للبنية التحتية للطاقة أدى إلى أضرار جسيمة في دنيبروبيتروفسك . كما سمع دوي انفجارات في كريفوي روغ بمنطقة دنيبروبتروفسك، بحسب رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، ألكسندر فيلكول. من جهته أعلن عمدة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن انفجارات في المنطقة الصناعية، وتم إيقاف المترو في المدينة.