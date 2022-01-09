الرئيس الإيراني يصرح تضاعفت علاقاتنا الاقتصادية مع بعض الدول خلال الفترة الماضية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنة نواصل متابعة تحييد ورفع العقوبات خلال محادثات فيينا وأكد علي مضاعفة العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول خلال الفترة الماضية