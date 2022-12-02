القوات الروسية تهاجم قرية فوديانويه في جمهورية دونيتسك

نفذت وحدات الجيش الروسي هجوماً على مواقع للقوات الأوكرانية في قرية فوديانويه في اتجاه أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتنفذ الهجوم وحدة "شتورم" التابعة للواء السلافي الأول من القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بدعم من المدفعية.