قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين اشتباكات عنيفة ومقتل فلسطينيين

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل شابين بالرصاص الحي، وإصابات عدة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وكشفت مصادر أمنية لـ"وكالة الأنباء الفلسطينية" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

وأكدت أن القوات الإسرائيلية قطعت التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحافيين من دخوله.