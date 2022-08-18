الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 390 عنصر من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة خلال الـ 24 ساعة الماضية جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث كبد الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية العدو خسائر فادحة في منطقة أفدييفكا، وفقدت الكتيبة رقم 37 من لواء المشاة الآلي رقم 56 للقوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية تماما، بعدما وصلت خسائرها إلى 60% من الأفراد، وجلبت قيادة مجموعة "دونيتسك" العملياتية والتكتيكية بقايا الكتيبة إلى المؤخرة لإعادة تنظيمها.