احتجاجات لعائلات ضحايا القارب المنكوب في جرجيس التونسية

احتج أهالي ضحايا القارب المنكوب في سواحل جرجيس جنوب تونس مساء أمس الأربعاء بشوارع المدينة مع استمرار الغموض بشأن مصير أبنائهم المفقودين.

ويتهم الضحايا السلطات المحلية بدفن جثث ذويهم الغرقى من دون علمهم أو إخطارهم بهوياتهم، بينما كان الأهالي والبحارة يقومون بعمليات بحث وتمشيط في السواحل.

وينتظر الأهالي نتائج اختبارات الحمض النووي التي أمرت السلطات القضائية بإجرائها للتأكد من هويات الجثث بهدف تسليمها إلى عائلاتهم.