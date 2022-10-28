بيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين قصيرى المدى باتجاه الساحل الشرقى

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الجمعة، صاروخين بالستيين قصيرى المدى، فى تجربة إطلاق هى الأحدث وتأتى بعد اجتماع لنواب وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان.