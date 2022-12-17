القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ «جراد» على منطقة في دونيتسك



أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، إطلاق القوات الأوكرانية 6 صواريخ "جراد بي إم 21 "على منطقة بوديونوفسكي في الجمهورية. وذكر المكتب التمثيلي في قناته على "تليجرام" أنه "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 2.26 نحو بلدة تونينكو - بمدينة دونيتسك (منطقة بوديونوفسكي) ، وتم إطلاق 6 صواريخ جراد من نوع "بي إم 21". وفي وقت سابق، انطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد. وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون. يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية. اقرأ أيضا | زيلينسكي يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا