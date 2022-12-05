قتيل وجرحى فلسطينيون في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة ببيت لحم في وسط الضفة الغربية المحتلة وأفادت مصادر طبية ومحلية بمقتل الشاب عمر يوسف مناع وإصابة 6 آخرين في المواجهات.