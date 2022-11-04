مقتل مدني وإصابة آخرين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصف القوات الأوكرانية وجاء في بيان المقر الدفاع الإقليمي: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 3 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباحا اليوم 4 نوفمبر، ونتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، قتل شخص وأصيب عشرة مدنيين آخرين".