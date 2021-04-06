توجيه الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي
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توجيه الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي

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العرب اليوم - توجيه الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي

الطائرة الأوكرانية
طهران - العرب اليوم

وجهت وسائل إعلام إيرانية الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي

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توجيه الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي توجيه الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي



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القاهرة - العرب اليوم

كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، عن تصدرها غلاف إحدى المجلات لعدد نيسان من عام 2021 وظهرت فيه ياسمين صبري بفستان ربيعي أنيق تنتشر عليه طبعات الورود، من دار الأزياء الإيطالية "Dolce & Gabbana" لمجموعة ربيع وصيف 2021، ويبلغ سعره 1.650 يورو، مما يعادل حوالي 30 ألف جنيه مصري.وتصدرت ياسمين صبري الغلاف بعنوان "السماء هي الحدود مع ياسمين صبري". يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : حقيقة طلاق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنا...المزيد

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