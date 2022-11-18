اعتقال فلسطيني يحمل سكيناً في الضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال فلسطيني كان يحمل سكينا في الضفة الغربية وزعمت أن الفلسطيني كان ينوي تنفيذ عملية طعن، مؤكدة أنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع خارج مستوطنة كريات أربع.