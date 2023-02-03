مقتل شخص جراء تفجير سيارة في إنرغودار بمنطقة زابوروجيه

أفاد فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه بمقتل شخص جراء تفجير سيارة في إنرغودار. وأضاف روغوف: "بحسب معطيات أولية، توفي شخص نتيجة الهجوم". ولفت روغوف إلى أن قوة انفجار السيارة في إنرغودار كبيرة جدا وأدت إلى تضرر المنازل المحيطة بالمنطقة. وشن المخربون الأوكرانيون مرارا هجمات إرهابية على هذه الأراضي. في يناير الماضي في بيرديانسك، أقدم مخربون أوكرانيون على عدة محاولات إرهابية في محاولة لقتل رئيس إدارة المنطقة، أليكسي كيشيغين.