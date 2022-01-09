الرئيس الإيراني يصرح نواصل متابعة تحييد ورفع العقوبات خلال محادثات فيينا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنة نواصل متابعة تحييد ورفع العقوبات خلال محادثات فيينا وأكد علي تضاعف العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول خلال الفترة الماضية