مقتل شخصين جراء حريق بمنشأة لرعاية المعاقين في غربي ألمانيا

أكدت الشرطة الألمانية أن شخصين لقيا حتفهما جراء حريق اندلع بمنشأة لرعاية المعاقين في غربي ألمانيا مساء الاثنين.وأصيب شخصان آخران، أحدهما في حالة خطيرة، حسبما قال متحدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.واندلع الحريق مساء الاثنين في أحد مباني المنشأة في مدينة كامين بولاية شمال الراين وستفاليا.وتم نشر مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء في مكان الحادث لإخماد النيران.