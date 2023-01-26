أوكرانيا تعلن أن طائرات قوات الدفاع تشن 16 ضربة على مواقع روسية‎‎

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الخميس أن طائرات قوات الدفاع شنت الليلة الماضية 14 غارة على مناطق تركيز جنود روس وغارتين على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لهم.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال يوم أمس 14 غارة على مناطق تمركز العدو وغارتين على مواقع منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير طائرتين معادتين من طراز سوخوي-25 ، وطائرة هليكوبتر Ka-52 وأربع طائرات بدون طيار من طراز اورلان-10 وطائرة Supercam بدون طيار.