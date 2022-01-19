وزير الخارجية الأميركي يصل إلى أوكرانيا للتعبير عن دعم واشنطن لكييف

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى أوكرانيا للتعبير عن دعم واشنطن لكييف. زيارة بلينكن تأتي وسط مخاوف عبرت عنها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، بسبب حشد عشرات الآلاف من الجنود الروس داخل وقرب أوكرانيا.