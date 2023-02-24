قتلى وجرحى في دونيتسك جراء قصف أوكراني

قتل ستة أشخاص وأصيب 13 آخرون في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة نتيجة قصف القوات الأوكرانية.وجاء في بيان مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 00:00 يوم 23 فبراير إلى الساعة 00:00 يوم 24 فبراير.. قتل ستة أشخاص وأصيب 13 مدنيا نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفاد مراسل RT في دونيتسك يوم الثلاثاء الماضي، بأن نظام كييف استهدف المدينة وضواحيها بـ 109 صواريخ وقذائف خلال 24 ساعة الماضية، متسببا في إصابة شخصين، وإلحاق أضرار بـ 4 أبنية سكنية ومرافق بنية تحتية.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل متواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في دونيتسك.