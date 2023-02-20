رصد منطاد كبير قبالة هاواي

أفادت حركة المراقبة الجوية الأمريكية بأنه تم رصد منطاد أبيض كبير قبالة هاواي، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إسقاط سلسلة من الأجسام مجهولة الهوية في المجال الجوي الأمريكي وبالقرب منه. وذكر مركز مراقبة الحركة الجوية في أوكلاند أوشنيك، أنه تم الإبلاغ عن منطاد أبيض كبير فوق المحيط الهادئ، على بعد حوالي 594 ميلا (955 كيلومترا) شمال شرق هونولولو.

كما تم الإبلاغ أن المنطاد كان يطير على ارتفاع يتراوح بين 12.000 إلى 15.000 متر، في منطقة تتولى فيها الولايات المتحدة مراقبة الحركة الجوية.