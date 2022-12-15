آخر تحركات الجيش الروسي وتطورات عملياته في أوكرانيا

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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