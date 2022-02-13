الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا
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الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا

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العرب اليوم - الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا

الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا
واشنطن - العرب اليوم

 الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا

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الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا



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