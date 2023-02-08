إصابتان أحدهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إصابة شابين، أحدهما بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - أن شابا وصل إلى المستشفى بحالة توقف قلب وتنفس، جراء إصابته برصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، وتم إجراء الإنعاش اللازم له، وهو الآن في العناية المكثفة.