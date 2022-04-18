وفاة الكاتب العراقي سعد هدابي عن عمر يناهز 60 عاماً

أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي العبودي، اليوم الاثنين، وفاة الكاتب العراقي سعد هدابي عن 60 عاماً. وكتب العبودي عبر صفحته في موقع فيسبوك، "أما زال الوقت مبكرا ياصديقي؟. الى رضوان الله ورحمته سعد هدابي". ولد المؤلف والمخرج سعد هدابي طعمة، في محافظة الديوانية عام 1962، وله العديد من المؤلفات المسرحية والمسلسلات وحصل على جوائز عالمية عدة في مجال التأليف والاخراج.