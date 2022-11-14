مقتل فلسطينية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل سيارتها في رام الله

قتلت سيدة فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وحسب المعلومات فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على السيارة خلال تنفيذها عملية اقتحام البلدة.