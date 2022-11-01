بدء توافد الإسرائيليين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25

عاد الإسرائيليون مجددا إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال أقل من أربعة أعوام، وفتحت صناديق الاقتراع في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء (5:00 ت.غ)، حيث يمكن لأكثر من ستة ملايين و 700 ألف إسرائيلي ممارسة حقهم في التصويت.

ويدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 12495 مركز اقتراع وسيتم إغلاق معظمها في الساعة 10:00 مساء، حيث سيتم نشر العينات التي قد تكون قادرة على التلميح إلى ما إذا كان هناك حسم نهائي في المعركة بين الكتل السياسية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

لكن الإجابة على السؤال حول من سيشكل الحكومة المقبلة - يائير لابيد الذي يريد البقاء في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذي يريد العودة إلى هناك، بيني غانتس الذي يطمح هو الآخر في السلطة وربما لا أحد منهم - ربما تتأخر إذا كانت النتائج متقاربة كما توقعت استطلاعات الرأي.

والنتائج النهائية، التي ستحدد من سيدخل الكنيست الـ25 ومن سيتم استبعاده، متوقعة يوم الخميس أو الجمعة المقبلة.

وانتشر اليوم نحو 18 ألف ضابط شرطة في تشكيلات عدة في أنحاء البلاد للمحافظة على نقاء الانتخابات وإدارة المرور وتوفير الأمن أيضا. يضاف إلى ذلك الإغلاق الشامل المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة.