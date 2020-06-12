ليبيا تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي صباح اليوم الجمعة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة ، توفى منهم 7 أشخاص ، وشفي 59 .

وشدد المركز في بيان له وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنبا للارتفاع في عدد الإصابات .