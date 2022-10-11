سماع صفارات الإنذار مجددا في بعض مقاطعات أوكرانيا

تم إعلان حالة التأهب الجوي وانطلقت صفارات الإنذار في العديد من مقاطعات أوكرانيا وتم سماع صفارات الإنذار كذلك، في عاصمة البلاد- كييف وبين المناطق التي انطلقت فيها صفارات الإنذار، محذرة من الغارات الجوية: مقاطعات كييف وتشيرنيهيف وفينيتسا وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك، وبعض المناطق الأخرى.