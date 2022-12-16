مصرع وإصابة 30 شخصاً إثر انقلاب حافلة في روسيا

أفادت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 22 آخرون إثر انقلاب حافلة في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق روسيا.

ووقع الحادث على بعد نحو 180 كم شمال شرق مدينة خاباروفسك عاصمة الإقليم، عندما كانت الحافلة المنكوبة تقل عمالا مناوبين يعملون بأحد المناجم المحلية، وفقد سائقها السيطرة عليها على طريق زلق، حسب البيانات الأولية.